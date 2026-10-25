Anguissa e McTominay hanno confermato quanto fossero mancati al Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Napoli-Roma è stata una partita pazzesca, spettacolare, con una girandola di emozioni che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Dal primo pallone giocato e fino al 95’, con il triplice fischio dell’arbitro Colombo che ha sancito il clamoroso 3-3. Ne parla Tuttosport.

"Anguissa e McTominay portano avanti i partenopei a conferma di quanto fossero mancati alla squadra i loro gol; Soulé e Balerdi danno vita alla rimonta che sembrava potesse essere completata con un sorpasso ormai nell’aria. Invece è il Napoli ad avere il sussulto di orgoglio, un secco colpo di coda con il secondo gol di McTominay che avrebbe potuto mandare al tappeto la formazione di Gasperini. Invece no. Approfittando della scarsa capacità del Napoli di difendere in area di rigore, l’argentino ex Marsiglia trova anche il 3-3 con una zuccata imperiosa"