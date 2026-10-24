Esonero Allegri? CBS già azzarda il nome del prossimo allenatore: "Simone Inzaghi! Due le alternative"

Ultime notizie Napoli - Se n'è parlato tanto nelle ultime settimane e ora, dopo il 3-3 in Napoli-Roma, l'esonero di Massimiliano Allegri continua a serpeggiare tra la tifoseria del Napoli. In tanti, infatti, si interrogano già su chi potrebbe essere il nuovo allenatore Napoli in caso di separazione prematura con il tecnico livornese.

Esonero Allegri e prossimo allenatore Napoli, il sondaggio della CBS

La CBS, dopo la partita Napoli-Roma 3-3, ha provato ad azzardare il nome del prossimo allenatore della SSC Napoli, analizzando i profili dei potenziali candidati. Tra i profili scartati da Mike Grella, Tony Meola e Marco Messina ci sono i nomi di Igor Tudor, Arne Slot. I preferiti dei tre, infatti, sono Stefano Pioli, Simone Inzaghi, Thiago Motta e Pep Guardiola.

Mike Grella : "Inzaghi è uno dei migliori al mondo"

: "Inzaghi è uno dei migliori al mondo" Tony Meola : “Thiago Motta può funzionare al Napoli? È già stato in un grande club in Serie A, per me è no”.

: “Thiago Motta può funzionare al Napoli? È già stato in un grande club in Serie A, per me è no”. Marco Messina: "Guardiola il mio sogno? Nhaa, chi lo vorrebbe? (ironizza, ndr). Se chiedi ai tifosi del Napoli loro vogliono la bellezza. Quale altra tifoseria amerebbe un allenatore arrivato al secondo posto come Sarri? L’allenatore che vorrei è Italiano, ma tra i nomi citati io dico Inzaghi".

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