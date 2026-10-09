Villarreal, tegola Buchanan: salta la sfida di Champions contro il Napoli
Brutte notizie per il Villarreal a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Napoli . Il club spagnolo dovrà fare a meno di Tajon Buchanan , fermato da un infortunio muscolare rimediato durante gli impegni con la nazionale canadese.
Villarreal, Buchanan salta il Napoli
Il Submarino Amarillo perde dunque uno dei suoi giocatori più importanti in vista dell'appuntamento di martedì allo stadio della Ceramica contro la squadra di Massimiliano Allegri . L'assenza di Buchanan rappresenta una tegola significativa per il Villarreal, che dovrà ridisegnare parte delle proprie soluzioni sulle corsie esterne.
A rendere note le condizioni del calciatore è stato lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale:
"Il giocatore della prima squadra, Tajon Buchanan, ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra durante una partita con la nazionale canadese. Il tempo di stop sarà subordinato alla sua evoluzione" .
I tempi di recupero non sono stati ancora definiti con precisione. Il Villarreal valuterà l'evoluzione dell'infortunio nei prossimi giorni, ma la presenza di Buchanan contro il Napoli è da escludere nell'immediato.