Il Napoli di Allegri scalda i motori in vista del Frosinone: Max ha lavorato su una cosa in particolare

Ultime notizie Napoli - Archiviata la pausa dedicata alle Nazionali, Massimiliano Allegri ed il suo Napoli sono pronti a riprendere il proprio cammino. Gli azzurri si preparano infatti ad affrontare il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini, nella gara in programma il 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona.

Napoli-Frosinone, il report di allenamento degli azzurri

A fare il punto sulle ultime e sul lavoro mattutino di oggi ci ha pensato proprio la SSC Napoli che ha diramato il conseuto report di allenamento sui propri canali ufficiali:

"Meno uno a Napoli-Frosinone. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Alvini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".