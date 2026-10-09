Il Napoli di Allegri scalda i motori in vista del Frosinone: Max ha lavorato su una cosa in particolare

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Report allenamento Napoli: Allegri ha svolto lavoro tecnico-tattico

Ultime notizie Napoli - Archiviata la pausa dedicata alle Nazionali, Massimiliano Allegri ed il suo Napoli sono pronti a riprendere il proprio cammino. Gli azzurri si preparano infatti ad affrontare il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini, nella gara in programma il 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Maradona.

Napoli-Frosinone, il report di allenamento degli azzurri 

A fare il punto sulle ultime e sul lavoro mattutino di oggi ci ha pensato proprio la SSC Napoli che ha diramato il conseuto report di allenamento sui propri canali ufficiali:

"Meno uno a Napoli-Frosinone. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Alvini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico".

Report allenamento Napoli: Allegri ha svolto lavoro tecnico-tattico
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