I numeri che certificano l'importanza di McTominay per il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giornata di ieri Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese del Napoli ha ripreso ad allenarsi col gruppo dopo il lavoro personalizzato in campo. Un rientro fondamentale, quello di McTominay, la cui partecipazione tattica e caratteriale ha mostrato finora due volti opposti: quello con lo scozzese in campo e quello senza. Lo fa notare l'edizione odierna di Tuttosport.

Con McTominay il Napoli ha collezionato 49 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte in 82 match, una media di 2,01 punti a partita e una % di successi del 60.

il ha collezionato 49 vittorie, 18 pareggi e 15 sconfitte in 82 match, una media di 2,01 punti a partita e una % di successi del 60. In sua assenza, il quadro subisce un’inversione drastica: in 11 gare senza sono arrivate soltanto 4 vittorie, a fronte di 2 pareggi e ben 5 sconfitte.

La media punti crolla verticalmente di 0,74 (1,27 p.p.), mentre l’incidenza delle sconfitte s’impenna fino al 45% (+27,16% in più).

L’apporto del miglior giocatore dell’ultimo scudetto sarà, dunque, decisivo per riprendere le redini del centrocampo e portare le reti che mancano: da quando veste la maglia del Napoli ha realizzato 27 gol e 10 assist in 82 partite.