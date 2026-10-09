Vergara recupera in anticipo? Spunta una nuova data sul ritorno in campo

Ultime notizie calcio Napoli - Novità sui tempi di recupero di Antonio Vergara. Le prime indiscrezioni parlavano di un calciatore che dovrà restare fermo ai box durante tutto il tour de force che attende gli azzurri. In definitiva, il centrocampista tornerebbe a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima gara dopo la sosta per le nazionali che vedrà il Napoli giocare il 21 novembre allo stadio Maradona contro il Torino.

Infortunio Vergara, i tempi di recupero

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Roma, il centrocampista Antonio Vergara sta lavorando per provare ad esserci almeno per Lazio-Napoli del prossimo 8 novembre. Sarebbe l'ultima partita prima della sosta per le nazionali.

Per Allegri si tratta comunque di un’assenza importante, perché priva il tecnico di uno dei giocatori apparsi più in forma durante gli impegni con le nazionali. Vergara era stato una delle note positive delle prime settimane di stagione, trovando spazio tra campionato e Champions e guadagnandosi anche la prima convocazione con l’Italia. Dopo l’esordio contro la Francia, aveva giocato anche contro la Turchia prima di fermarsi. Antonio però non vuole arrendersi e proverà a recuperare almeno per l'ultimo incontro prima della sosta.