Napoli-Frosinone, è arrivata la decisione di Allegri sul ritiro pre-partita: aggregato anche un 2009

Ultime notizie SSC Napoli - Come racconta Il Mattino, gli azzurri non andranno in ritiro alla vigilia di Napoli-Frosinone:

"La squadra non andrà in ritiro neppure questa sera come da tradizione: l'appuntamento è per domattina all'hotel Serapide a Pozzuoli. La squadra ieri era finalmente al completo, dopo che anche Gilmour e Lobotka hanno fatto rientro. In condizioni di normalità, magari avrebbero riposato: ma andranno in campo domani e dall'inizio. Le alternative sono pochissime a centrocampo, tant'è che è stato anche aggregato il baby Riccio, classe 2009. Ma ai tifosi poco importa: domani vogliono i tre punti contro il Frosinone perché da tempo non erano abituati a una classifica così modesta".

Luigi Riccio nuovo talento del Napoli

C'era infatti - anche ieri a Castel Volturno - Luigi Riccio, 17enne che di ruolo fa la mezzala. Aggregato, vista l'emergenza a centrocampo, da Massimiliano Allegri alla prima squadra per gli ultimi allenamenti al centro sportivo del club azzurro, un po' per sopperire alle tante assenze e un po' per osservarlo da vicino.

Luigi Riccio a Castel Volturno

Cresciuto nella scuola calcio Cantera Napoli, il classe 2009 Riccio nella scorsa stagione ha giocato da sotto età con i 2008, collezionando presenze con la squadra Under-18 del Napoli. Un altro napoletano nel Napoli. Lui che dalla giovane età ha giocato prima col Materdei e poi con la Cantera Napoli, per poi entrare nel Napoli dal 2020. Negli anni scorsi era entrato anche nel giro della Nazionale italiana under-15 e le buone prestazioni hanno convinto il club partenopeo a metterlo sotto contratto in estate. E in quest'inizio di stagione è agli ordini di mister Nocerino con la Primavera.