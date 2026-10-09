Caiazza: "Questo scontro tra gli ultras e la proprietà del Napoli non porta da nessuna parte"

Salvatore Caiazza nel suo corsivo sulle pagine del quotidiano Il Roma si sofferma sulla diatriba in corso tra gli ultras e De Laurentiis: “Questo scontro tra gli ultras e la proprietà non porta da nessuna parte. I gruppi delle Curve non hanno accettato bene alcune prese di posizione del patron. Ma certe situazioni si possono risolvere parlando. Chiarendo. Non certo urlare improperi contro il numero uno azzurro. Gli obiettivi si raggiungono tutti insieme. Non certo creando strappi. Sia da una parte che dall’altra ci vuole la serenità giusta per affrontare il problema. Poi se ognuno vuole fare di testa propria alla fine è inutile lamentarsi per i risultati che arrivano”.