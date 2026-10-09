Addio a Francesco Tedesco: la conferenza di Allegri si apre ricordando il giornalista

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Frosinone. Prima che il tecnico prendesse parola, ad aprire l'incontro con la stampa è stato Nicola Lombardo - responsabile della comunciazione della SSC Napoli - che ha doverosamente ricordato il giornalista Francesco Tedesco scomparso in queste ore.

"Vorrei ricordare Francesco Tedesco che era qui con noi e con voi fino a poco tempo fa e che se n’è andato. Sono rimasto particolarmente colpito come tutti voi. Abbiamo fatto un messaggio di ricordo, era un giornalista d’altri tempi anche se era giovane.

Era d’altri tempi perché controllava le fonti, chiamava e scriveva solo cose verificate. Era una persona perbene, da parte mia e da parte nostra oltre alla vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, anche il rammarico di non aver passato più tempo con lui e di non aver risposto a tutte le chiamate che mi faceva".