Sorpresa Neres titolare? Cosa trapela sull'utilizzo del brasiliano

Ultime notizie calcio Napoli - David Neres può essere l'uomo in più di Massimiliano Allegri in questo tour de force che vedrà il Napoli giocare ogni tre giorni. Il brasiliano ha usufruito della sosta per aumentare la sua condizione fisica. Non è da escludere possa partire titolare tra Frosinone, Villarreal e Venezia come riporta stamattina il Corriere dello Sport.

David Neres titolare, cosa ha deciso Allegri

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport su David Neres il quale ha utilizzato questa lunga sosta per migliorare la condizione fisica:

"Un infortunio lo ha messo ko, poi è stato necessario l’intervento per risolvere il problema alla caviglia sinistra con stop di otto mesi, metà stagione ai box e l’estate per riavvicinarsi al rientro. Ha ritrovato il campo contro il Como, a fine agosto, e da allora ha raccolto 84 minuti complessivi, quattro spezzoni. Aspetta ancora la prima da titolare. Domani c’è il Frosinone, poi Villarreal e Venezia: la sensazione è che per lui l’occasione per mettersi in mostra dal primo minuto arriverà molto presto".