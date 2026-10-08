DAZN: una partita della 6a giornata in chiaro in Tv

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Una partita della 6a giornata in chiaro in Tv. Arriva la scelta da parte di DAZN che ha deciso di trasmettere gratis una delle partite del campionato italiano di Serie B in Tv

Una partita della 6a giornata in chiaro in Tv. Arriva la scelta da parte di DAZN che ha deciso di trasmettere gratis una delle partite del campionato italiano di Serie B in Tv.

Serie B: 6a Giornata, Avellino-Sampdoria in Tv gratis

Come per ogni turno di campionato di Serie B arriva la scelta di DAZN che trasmetterà gratis e senza bisogno di registrazione una gara del torneo: per la 6ª giornata, che prenderà il via domani per concludersi poi domenica, la scelta è ricaduta sull'anticipo Avellino-Sampdoria, che si giocherà appunto nella serata di domani venerdì 9 ottobre con fischio di inizio fissato alle ore 20:30.

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