Napoli-Frosinone, CorSport: Allegri ha provato due moduli in allenamento. La probabile formazione

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi legati alla formazione da mandare in campo domani contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico sarebbe orientato a proporre un 4-2-3-1 anche se ha provato anche un altro sistema di gioco negli ultimi allenamenti.

Napoli Frosinone, le scelte di Allegri

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sulla probabile formazione che Massimiliano Allegri ha provato in allenamento in vista della gara di domani contro il Frosinone:

"L’ipotesi più probabile, al momento, è quella del 4-2-3-1 con il doppio play Lobotka-Gilmour, ma in questi giorni Allegri ha provato anche la difesa a tre, oltre allo schieramento abituale. De Bruyne dovrebbe essere confermato da trequartista, nel ruolo ricoperto anche con il Belgio, mentre sulla fascia sinistra, davanti a Spinazzola, dovrebbe agire Lang. Neres scalpita e resta un’alternativa in più per il reparto offensivo. La probabile formazione porta quindi verso Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola in difesa; Lobotka e Gilmour in mezzo; Politano, De Bruyne e Lang alle spalle di Hojlund".