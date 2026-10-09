Allegri: "Ecco come ho ritrovato Hojlund, De Bruyne, Lobotka e Gilmour" | VIDEO

Conferenza Massimiliano Allegri per Napoli-Frosinone: tra i vari argomenti trattati, il tecnico ha fatto un doveroso passaggio anche su Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne protagonisti con le loro nazionali e rientrati nei giorni scorsi a Castel Volturno.

Dopo gli ottimi segnali lanciati in questa sosta, entrambi sono chiamati a un ruolo da protagonista anche in azzurro. Nel citare i due profili internazionali, il tecnico ha citato poi anche altri azzurri.

"Hojlund e De Bruyne li ho trovati come li avevo lasciati. Hojlund ha fatto due gol col Napoli, se facesse due gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 18 gol. De Bruyne ha fatto buone partite, in Nazionale ha fatto anche gol. Stiamo crescendo sotto l’aspetto fisico, sono contento quando vanno in Nazionale e fanno bene.

La loro condizione fisica? Li ho trovati bene, anche Lobotka e Gilmour sono rientrati. Sono ragazzi giovani a parte De Bruyne, hanno il tempo per recuperare. Domani sera saremo pronti per giocare, poi ci sono i cambi. Lang e Neres sta rientrando in condizione, Politano ha lavorato bene, Spinazzola sta rientrando. Ci sono note positive per fare risultato".