UFFICIALE - Nuovo ruolo per Gianluca Rocchi: sarà opinionista in studio a DAZN
Serie A, Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27, "mettendo a disposizione del pubblico la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale". L'ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta.
DAZN: Gianluca Rocchi nuovo opinionista
La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque l'esordio di Gianluca Rocchi come nuovo talent di DAZN:
"Ddomenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su DAZN, l’ex fischietto - che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni - sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.
“Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”, commenta Gianluca Rocchi.
La sua presenza arricchirà il dibattito con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti scesi in campo, sui principali temi del campionato e sulle dinamiche che animano ogni giornata di Serie A".