Benitez: "Credo nel Napoli, però combatte con una quantità impressionante di infortuni! Hojlund è garanzia, De Bruyne è enorme, se rientra McTominay risolve problemi ad Allegri"

Ultime notizie SSC Napoli - Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli ed Inter, parla alla Gazzetta dello Sport..

Ha qualche certezza?

Si cerca l’anti-Inter...

«Un’indicazione che può venir fuori da Como-Roma, per me le maggiori accreditate a restare al fianco dei campioni d’Italia. Squadre forti, diverse eppure eguali nella ricerca dello spettacolo, guidate da allenatori distanti anagraficamente ma vicini nelle visioni estetiche. Fabregas è speciale per il modo e i tempi in cui si sta imponendo, ha giovani di prospettiva, e non si pensi solo a Nico Paz: Baturina è delizioso, Ramon difende con la naturalezza di un trentenne e ne ha solo 21; Da Cunha è straordinario e ne ha 25. E la Roma è l’espressione di Gasp, il suo calcio a tutto campo, riaggressione alta, verticalizzazioni immediate; un attaccante come Malen esaltato dagli schemi e devastante, Dybala che è tornato ai suoi livelli; Koné in mezzo al campo che demolisce e spinge, Rodrigo Mora che entra e spacca. Quando stanno bene, fai fatica a tenerli».