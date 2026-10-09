Calò: "Il sogno del presente? Vincere col Frosinone! Ora c'è il Napoli e daremo il massimo"

Ultime notizie SSC Napoli - Domani si gioca contro il Frosinone. E l'edizione odierna di Repubblica ha intervistato uno dei grandi protagonisti, sia della scorsa stagione che di quest'inizio da sogno in Serie A.

Frosinone: l'intervista a Calò

Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni di Giacomo Calò a Repubblica:

Calò, alla sua famiglia ha dedicato il primo gol in Serie A.

«Non solo. Il numero che porto sulla maglia è un omaggio a mia figlia, nata il 14 settembre. Poi ci sono i tatuaggi… Quelli sul braccio destro sono dedicati a loro, mentre a sinistra ci sono Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi e New York, la città dei nostri sogni».

È appassionato di cinema?

«Lo adoro e mi porta anche fortuna. La chiamata della Juve Stabia arrivò proprio mentre ero in sala. Era il direttore sportivo Ciro Polito: "Vieni a giocare con noi". Lasciai il film a metà»

Giacomo Calò del Frosinone

Crede nel destino?

«Non credo in Dio e neanche nel destino. Non c'è nessuno che sceglie al posto nostro».

Neanche un pizzico di scaramanzia?

«Quando ero alla Juve Stabia mangiavo semi di zucca prima delle partite. Mi aiutavano a segnare».

In Serie A ha esordito a 29 anni.

«Avevo smesso di crederci. Per uno della mia età, che ha giocato sempre in B, non è facile. Nel calcio non esiste la meritocrazia».

Qual è il sogno del presente?