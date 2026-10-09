Calò: "Il sogno del presente? Vincere col Frosinone! Ora c'è il Napoli e daremo il massimo"
Frosinone, verso la sfida col Napoli parla Giacomo Calò: ecco l'intervista a Repubblica
Ultime notizie SSC Napoli - Domani si gioca contro il Frosinone. E l'edizione odierna di Repubblica ha intervistato uno dei grandi protagonisti, sia della scorsa stagione che di quest'inizio da sogno in Serie A.
Frosinone: l'intervista a Calò
Questi i passaggi più interessanti delle dichiarazioni di Giacomo Calò a Repubblica:
Calò, alla sua famiglia ha dedicato il primo gol in Serie A.
«Non solo. Il numero che porto sulla maglia è un omaggio a mia figlia, nata il 14 settembre. Poi ci sono i tatuaggi… Quelli sul braccio destro sono dedicati a loro, mentre a sinistra ci sono Jack Sparrow de I Pirati dei Caraibi e New York, la città dei nostri sogni».
È appassionato di cinema?
«Lo adoro e mi porta anche fortuna. La chiamata della Juve Stabia arrivò proprio mentre ero in sala. Era il direttore sportivo Ciro Polito: "Vieni a giocare con noi". Lasciai il film a metà»
Crede nel destino?
«Non credo in Dio e neanche nel destino. Non c'è nessuno che sceglie al posto nostro».
Neanche un pizzico di scaramanzia?
«Quando ero alla Juve Stabia mangiavo semi di zucca prima delle partite. Mi aiutavano a segnare».
In Serie A ha esordito a 29 anni.
«Avevo smesso di crederci. Per uno della mia età, che ha giocato sempre in B, non è facile. Nel calcio non esiste la meritocrazia».
Qual è il sogno del presente?
«Vincere con il Frosinone. La classifica ci sorride, ma bisogna avere pazienza. Ora c'è il Napoli e dobbiamo dare il massimo. Poi mi piacerebbe assistere a un Gp di F1 e incontrare Antonelli».