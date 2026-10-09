Probabile formazione Napoli-Frosinone, Repubblica: difesa a tre e Spinazzola-Politano sulle fasce, scelto il tridente

Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri prepara la sfida contro il Frosinone di Alvini ed è tempo di scelte per l'allenatore, che solo ieri ha avuto tutti a disposizione al rientro dalle nazionali.

Napoli-Frosinone: la probabile formazione di Allegri

Sul modulo e la probabile formazione verso Napoli-Frosinone, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Avrà di fatto un solo allenamento a disposizione, la rifinitura di oggi, per decidere la formazione che avrà il compito di riportare il Napoli alla vittoria contro la sorpresa del campionato di Massimiliano Alvini. Il condottiero azzurro dovrà risolvere alcuni dubbi, su tutti quelli del sistema di gioco. Il 4-2-3-1 è l'abito tattico mostrato nelle prime cinque gare di campionato e nell'esordio in Champions contro l'Arsenal. Gli infortuni di Favasuli, Olivera e Vergara e il recupero di tutti i difensori (Beukema e Badiashile sono cresciuti di condizione) impone una riflessione sul sistema di gioco. La difesa a tre è un marchio di fabbrica della carriera di Allegri e rappresenta una tentazione da verificare contro il Frosinone. Politano e Spinazzola agirebbero sugli esterni con Lobotka e Gilmour confermati in mediana. Il doppio play è un'intuizione che è anche una necessità.

Max Allegri

[...] Ma intanto c'è da superare l'ostacolo Frosinone e Allegri sta pensando pure ad un'altra novità per migliorare la manovra offensiva. David Neres scalpita per una maglia da titolare. Il brasiliano non la indossa addirittura dallo scorso 4 gennaio dalla trasferta all'Olimpico contro la Lazio, poi si è fermato per i problemi alla caviglia che è stata operata. Sta ritrovando la migliore condizione e ha sfruttato la sosta per trovare una forma fisica importante. Il suo talento è indiscutibile e il Napoli ne ha un assoluto bisogno per diventare più imprevedibile. La candidatura è lanciata. Allegri sta pensando di lanciarlo dal primo minuto per completare il meccanismo offensivo alle spalle di Hojlund: Neres (in ballottaggio con Lang) e De Bruyne potrebbero giocare alle spalle del danese che resta un punto di riferimento assoluto".