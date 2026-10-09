Napoli-Frosinone: il dato aggiornato sui biglietti venduti per il Settore Ospiti

Quanti tifosi del Frosinone saranno presenti sugli spalti domani? Stando a quanto riportato dal portale Tutto Frosinone al momento i biglietti staccati nel Settore Ospiti del Maradona è di 1.554. Un numero importante considerando anche i problemi che molti tifosi ciociari hanno avuto nel fare la procedura dei biglietti online per assistere al match contro il Napoli:

"Molti tifosi giallazzurri continuano ad avere problemi nell'acquisto dei tagliandi, continua ad esserci un problema di natura informatica relativo a TicketOne. Al momento risultato comunque venduti 1.554 i tagliandi staccati nel settore ospiti dell'impianto partenopeo".