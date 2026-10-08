Crac Favasuli, sarà lungo lo stop! Il “virus Nazionali” costringe lo staff medico agli straordinari
Rassegna Stampa 19:15
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Ultime notizie SSC Napoli - Le uniche note dolenti della settimana del Napoli arrivano dal consueto “virus Nazionali”, che costringe lo staff medico agli straordinari.
- Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha iniziato l'iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center.
- Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro.
Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport "sarà lungo lo stop per Favasuli, il cui rientro è stimato solo per la fine di novembre. Tempi più contenuti per Olivera, che punta alla convocazione per la sfida di Venezia del 17 ottobre".
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