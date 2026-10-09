"De Bruyne può andarsene dove vuole: ha assoluta libertà d’azione". Allegri dà le chiavi del Napoli a De Bruyne

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri ha dato a De Bruyne le chiavi del centrocampo del Napoli. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul calciatore belga che dovrebbe giocare titolare domani contro il Frosinone:

“De Bruyne può andarsene dove vuole, ha assoluta libertà d’azione, ha campo senza frontiere e quell’intelligenza non dovrà avere limiti: Allegri gli ha concesso le chiavi del Napoli tatticamente e intellettivamente e in queste nove partite in ventotto giorni l’unico sacrificio che gli verrà chiesto sarà quello di rinunciare a qualcosa, perché la gestione del corpo sarà sacra”.