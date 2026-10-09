"De Bruyne può andarsene dove vuole: ha assoluta libertà d’azione". Allegri dà le chiavi del Napoli a De Bruyne

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Allegri punta molto su De Bruyne

Ultime notizie calcio Napoli - Allegri ha dato a De Bruyne le chiavi del centrocampo del Napoli. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul calciatore belga che dovrebbe giocare titolare domani contro il Frosinone

“De Bruyne può andarsene dove vuole, ha assoluta libertà d’azione, ha campo senza frontiere e quell’intelligenza non dovrà avere limiti: Allegri gli ha concesso le chiavi del Napoli tatticamente e intellettivamente e in queste nove partite in ventotto giorni l’unico sacrificio che gli verrà chiesto sarà quello di rinunciare a qualcosa, perché la gestione del corpo sarà sacra”.

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