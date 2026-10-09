Pressione su Allegri? Il Mattino: spunta il discorso di De Laurentiis a Max, cosa filtra sulla fiducia nel tecnico

Ultime notizie SSC Napoli - Sta per iniziare un mese decisivo per la squadra allenata da Max Allegri, 30 giorni circa ricchi di impegni prima di un'altra sosta per gli impegni delle nazionali, in cui il tecnico dovrà dare una sterzata alla stagione del Napoli.

Ma cosa ne pensa De Laurentiis? La fiducia resta invariata, secondo Il Mattino, che svela cosa si sono detti il presidente e l'allenatore Max Allegri:

"Aurelio De Laurentiis non mette pressione ad Allegri: è ancora convinto che sia il tecnico giusto per gestire il dopo-Conte e il settembre negativo non gli ha fatto cambiare idea. E glielo ha ribadito in questi giorni: restiamo calmi e pensiamo ai nostri obiettivi. Il piano di questa estate prevede che sia proprio questo il mese in cui il Napoli di Max dovrà iniziare a prendere forma".