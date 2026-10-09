Il Mattino svela - Dopo lo sfogo di Firenze, Allegri ha sorpreso la squadra: ecco cos'ha fatto a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - Come racconta Il Mattino, gli azzurri sono rimasti sorpresi dall'accoglienza di Allegri a Castel Volturno, dopo lo sfogo di Firenze negli spogliatoi:

"Sono stati giorni sereni, le urla del Franchi sono, per adesso, messe da parte: non ha mostrato ossessione durante l'allenamento e questo ha sorpreso la squadra. In molti si aspettavano di trovare una furia al rientro delle nazionali, come avvenne undici mesi fa dopo lo sfogo di Conte a Bologna. Invece, al momento, i toni usati dopo l'1-1 con la Fiorentina (ma anche nell'intervallo della gara con il Bologna al Maradona) sono in archivio".