"La cifra dei mostri". Quanti gol si aspetta Allegri da Hojlund: svelato lo score che sogna Max

Ultime notizie calcio Napoli - Rasmus Hojlund sarà al centro dell'attacco domani con il Frosinone. L'attaccante è reduce da ottime prestazioni con la Danimarca in Nations League dove è anche andato in gol. Massimiliano Allegri confida molto nell'ex Manchester United che avrebbe voluto al Milan. Il tecnico punta su Rasmus e crede fermamente possa arrivare ad uno score importante di reti.

Quanti gol chiede Allegri a Hojlund

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il numero di gol che Massimiliano Allegri spera di avere da Rasmus Hojlund in questa stagione:

“Tre gol per quel centravanti che sembra appartenere ad un tempo lontano ed invece, nella sua modernità, è semplicemente un 23enne che Allegri vorrebbe trascinare intorno a quota venti, la cifra dei mostri. “Resti sereno e tranquillo, ha già segnato e lo farà””.