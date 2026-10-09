Repubblica - Anguissa e McTominay, un forfait e uno dei due in panchina in Napoli-Frosinone

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - Max Allegri prepara la sfida contro il Frosinone di Alvini ed è tempo di scelte per l'allenatore, che solo ieri ha avuto tutti a disposizione al rientro dalle nazionali. Ma deve gestire l'emergenza a centrocampo.

Napoli-Frosinone: le ultime su Anguissa e McTominay

A proposito dei centrocampisti, Repubblica racconta le ultime notizie a proposito dei rientri di AnguissaMcTominay:

"Frank Anguissa dovrebbe fare forfait pure domani sera e proverà ad esserci in Champions. La coperta a centrocampo è ridotta all'osso e per questo motivo Allegri sta pensando di convocare Scott McTominay che mercoledì ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo l'ablazione chirurgica cui si è sottoposto lo scorso 8 settembre per correggere l'insorgenza di una lieve aritmia cardiaca. La decisione sarà presa tra qualche ora, ma ieri è aumentato l'ottimismo in merito alla presenza dello scozzese col Frosinone: partirebbe ovviamente dalla panchina assaporando dopo più di un mese (ha giocato l'ultima gara il 30 agosto con il Como) l'atmosfera del Maradona. Il recupero di McTominay è fondamentale per le ambizioni del Napoli: può giocare in coppia con Lobotka (o Gilmour) oppure fare la mezzala in un 4-3-3. Il tour de force non può prescindere dal campione del Napoli, per il quale bisognerà prendere al più presto una decisione sul rinnovo del contratto".

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