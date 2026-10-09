Malen: "Quattro aspetti mi hanno colpito della Roma"

Donyell Malen, attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Il calciatore olandese ha parlato della sua scelta di venire a giocare nella Capitale e non solo:

Cosa ti ha colpito maggiormente della Roma? «L’importanza del club, i tifosi, l’allenatore, i compagni, tutte cose che contribuiscono al successo, lo facilitano».

Quale, il momento più importante della tua nuova avventura? «La prima partita. Cominciare molto bene, segnando una tripletta, è stato fondamentale. Come squadra, you know, eravamo forti e connessi, la sensazione che ho provato è stata subito molto buona. Da momenti come questo possiamo partire per costruire e fare qualcosa di speciale».