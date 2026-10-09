Addio a Open Var: si lavora su un nuovo format. Colloqui in corso tra vertici arbitrali e Malagò

Ultime notizie calcio - Non ci sarà più la trasmissione Open Var. I vertici arbitrali starebbero discutendo su un nuovo format che possa sostituire proprio questa rubrica televisiva per migliorare di fatto ancora di più la comunicazione sugli episodi da campo della Serie A.

Addio ad Open Var, si lavora ad un nuovo format

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport che scrive di un nuovo format arbitrale che sostituirà di fatto Open Var:

"Non è escluso però che lo stesso Malagò, uscito vincitore dalle vicende che l’hanno occupato nelle ultime settimane, possa in futuro voler capire meglio come stanno andando le cose, in parallelo rispetto a un’altra questione che coinvolge gli arbitri e la comunicazione: alla ripresa del campionato, non ci sarà Open Var. I colloqui procedono, come aveva detto tempo fa il direttore tecnico dell’Aia, Domenico Messina, e l’idea è di costruire un nuovo format, con altro nome e taglio più divulgativo, ma per ora le trattative non sono ancora arrivate alla classica fumata bianca".