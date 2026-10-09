Lega Serie A, De Siervo: "Incontro coi club a luglio, così abbiamo cambiato il nostro calcio! Il nodo è il ritmo di gioco"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie Serie A, l'ad della Lega Luigi De Siervo parla del miglioramento del calcio italiano e dell'incontro coi club

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a Repubblica:

«Dopo il terremoto della mancata qualificazione alla Coppa del mondo, la Serie A ha avviato un percorso di analisi e autocritica, partendo dai dati e mettendo in discussione le proprie modalità di lavoro. A luglio abbiamo presentato uno studio ai vertici di tutti i club. Dopo una serie di giornate di confronto, le società hanno individuato nel ritmo di gioco un elemento centrale, e fatto scelte strategiche di conseguenza».

Il dato più significativo di queste prime gare riguarda il tempo effettivo: 59 minuti e 24 secondi a partita, sei minuti in più rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Un incremento dell'11%. Per De Siervo,

«i meriti vanno ripartiti tra chi ha cambiato le regole e chi le sta applicando. Va riconosciuto il lavoro dell'Ifab e di Andrea Butti, che vi rappresenta tutte le leghe mondiali, e del sistema arbitrale italiano, dal direttore tecnico Messina a Orsato. Si sta favorendo lo spettacolo. Che il nostro calcio deve offrire sempre di più».

Luigi De Siervo
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