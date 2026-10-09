Lega Serie A, De Siervo: "Incontro coi club a luglio, così abbiamo cambiato il nostro calcio! Il nodo è il ritmo di gioco"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a Repubblica:

«Dopo il terremoto della mancata qualificazione alla Coppa del mondo, la Serie A ha avviato un percorso di analisi e autocritica, partendo dai dati e mettendo in discussione le proprie modalità di lavoro. A luglio abbiamo presentato uno studio ai vertici di tutti i club. Dopo una serie di giornate di confronto, le società hanno individuato nel ritmo di gioco un elemento centrale, e fatto scelte strategiche di conseguenza».