Nuovo Largo Maradona pronto entro il 30 ottobre! Eventi, chioschi e non solo: ecco tutte le novità

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo quattro mesi di lavori e corse contro il tempo, manca poco alla riapertura totale dei "cancelli" di Largo Maradona, la "piazzetta" di via Emanuele De Deo che ormai da anni è identificata come casa naturale di Diego Armando Maradona in città. Ne parla l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Siamo sul rettilineo dei lavori, insomma, seguiti in queste settimane dall'artista napoletano Giuseppe Klain, legato a doppio filo con Maradona (realizzò la maglia del club di De Laurentiis dedicata all'argentino nel 2021). La data precisa per la riapertura al pubblico ancora non c'è, ma la volontà degli organizzatori è poter regalare nuovamente Largo Maradona a Napoli prima di quello che sarebbe stato il 66° compleanno del campione argentino, il prossimo 30 ottobre. Insomma, in due settimane il traguardo sarà tagliato.

Ecco come sarà il "nuovo" Largo Maradona, come racconta il quotidiano:

"A inizio settembre è arrivato l'ok per i chioschi che saranno presenti a disposizione dei visitatori. In programma anche diversi eventi mensili nel nome dell'argentino. Collegamenti e dirette tv settimanali con diverse emittenti. Ma soprattutto non ci saranno più barriere architettoniche: l'accesso sarà possibile finalmente anche ai diversamente abili, la pavimentazione garantirà il transito agli appassionati che arriveranno in carrozzina, sono stati superati e risolti tutti i problemi strutturali presenti in precedenza e che potevano creare pericolo, così come sono state installate panchine e fioriere. Nessun problema per chi ci era già stato. Gli organizzatori rassicurano: nulla sarà cambiato. Al di là della pavimentazione nuova - necessaria come detto - e della ritinteggiatura per la facciata che ospita il murales del campione argentino. [...] Tutto il materiale presente - bandiere, maglie e sciarpe, targhe commemorative - è stato conservato e in queste ore sarà nuovamente collocato al Largo Maradona con una nuova collocazione. Lo spirito di Diego è pronto a prendersi nuovamente la scena".