Fantacalcio, i giocatori da schierare e da evitare della 6a Giornata
Fantacalcio 21:05
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Consigli Fantacalcio: i giocatori da schierare e quelli da evitare nella prossima giornata di Serie A. Torna il Fantacalcio con le probabili formazioni che ci diranno sicuramente tanto sui consigli da dare per il prossimo turno di Serie A
Consigli Fantacalcio: i giocatori da schierare e quelli da evitare nella prossima giornata di Serie A. Torna il Fantacalcio con le probabili formazioni che ci diranno sicuramente tanto sui consigli da dare per il prossimo turno di Serie A.
6a giornata Serie A: consigli Fantacalcio, chi schierare
Consigli Fantacalcio, chi schierare nella 6a giornata di Serie A. Tutti i consigli ruoli per ruolo del Fantacalcio, affidandoci alle probabili formazioni di Serie A potremmo consigliarvi i migliori giocatori che nella prossima giornata possono aiutarvi a fare la differenza. 4 tra i più sicuri e 1 a sorpresa:
I 5 portieri da schierare
- Provedel in Inter-Parma, dovrebbe fare l'esordio in campionato con la maglia dell'Inter e chiudere con la porta imbattuta.
- Carnesescchi in Atalanta-Venezia, può fare la sua seconda porta imbattuta di stagione contro la squadra di Stroppa in un momento difficile.
- Mandas in Lazio-Monza, è il portiere con più porte inviolate di stagione.
- De Gea in Genoa-Fiorentina, affronta una squadra in grande difficoltà e con meno gol fatti di tutti nelle prime 5 giornate.
- Caprile in Cagliari-Juventus, la sorpresa!? Lo scorso anno Pisacane ha già dato filo da torcere a Spalletti e quest'anno vive un momento da sogno.
I 5 difensori da schierare
- Bisseck in Inter-Parma, può finire in goleada e lui spinge sempre tanto in attacco.
- Tavares in Lazio-Monza, ha iniziato alla grande la stagione. Occhio al bonus.
- Dimarco in Inter-Parma, il gol dell'ex è sempre dietro l'angolo.
- Badiashile in Napoli-Frosinone, può giocare titolare e vuole riscattarsi dopo l'esordio incubo in Inter-Napoli.
- Ostigard in Genoa-Fiorentina, la sorpresa! I viola soffrono tanto i calci piazzati e il Genoa ha spesso le migliori occasioni con i difensori da angolo.
I 5 centrocampisti da schierare
- De Bruyne in Napoli-Frosinone, ha dimostrato in Nazionale di essere in grande forma. Vuole continuare a segnare.
- Frattesi in Lazio-Monza, può tornare ad essere letale con i suoi inserimenti come fatto le prime giornate e in Nazionale.
- Pulisic in Sassuolo-Milan, è in grandissima forma ed è impossibile non puntare su un suo bonus.
- Baturina in Como-Roma, sarà una partita aperta e ricca di gol: lui può rispondere presente.
- Pedro Goncalves in Genoa-Fiorentina, la sorpresa! Può essere la sua occasione, sta aumentando i giri del motore e vuole lasciare il segno.
I 5 attaccanti da schierare
- Goncalo Ramos in Sassuolo-Milan, è arrivato il momento di segnare anche in Serie A oltre che in Nazionale.
- Kolo Muani in Cagliari-Juve, ha lavorato tanto con Spalletti e vuole trascinare il club bianconero a suon di gol.
- Malen in Como-Roma, nei big match è sempre in forma e vuole tornare a segnare.
- Thuram in Inter-Parma, niente turnover per lui: vuole lasciare il segno.
- Simeone in Torino-Udinese, la sorpresa! Torna e vuole fare gol perché sente la fiducia di Abate.
5 giocatori da evitare
- Woltemade in Cagliari-Juventus, parte dalla panchina e rischia di non incidere ancora.
- Davis in Torino-Udinese, torna ma non è al meglio e rischia di soffrire la difesa fisica granata.
- Soule in Como-Roma, può partire dalla panchina.
- Maignan in Sassuolo-Milan, può essere una partita trappola ricca di gol.
- Lautaro Martinez in Inter-Parma, la sorpresa! Può non prendere voto.
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