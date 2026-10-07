McTominay ha ricevuto l'idoneità sportiva: può tornare ad allenarsi in gruppo!

Ultime notizie Napoli - Scott McTominay ha superato gli esami di idoneità e può tornare ad allenarsi in gruppo con il Napoli!

Condizioni McTominay, ha ricevuto l'idoneità sportiva

Finalmente una buona notizia per Massimiliano Allegri che ritrova il centrocampista scozzese, costretto a fermarsi nelle scorse settimane a causa di un problema cardiaco. Il giocatore azzurro ha completato oggi con esito positivo gli accertamenti clinici che hanno verificato le sue effettive condizioni e chiarito il suo stato di salute. Da questo momento, dunque, Scott potrà tornare ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni di squadra.

Condizioni McTominay, ha ricevuto l'idoneità sportiva

Rientro McTominay, ci sarà col Frosinone?

Dopo aver scoperto una aritmia benigna, McTominay è stato a Manchester per sottoporsi ad intervento di ablazione, prima di fare rientro a Napoli.

L'idoneità ricevuta oggi permetterà al giocatore di tornare a disposizione di Max Allegri in vista dei prossimi impegni. Le sue condizioni verranno comunque monitorate dallo staff medico e dallo staff tecnico di giorno in giorno in vista della prossima partita Napoli contro il Frosinone, in calendario il 10 ottobre.