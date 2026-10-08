Verso Napoli-Frosinone, conferenza Allegri: data e orario

Allegri in conferenza in vista di Napoli-Frosinone: data e orario per vedere la conferenza Allegri alla vigilia della prossima partita di campionato Napoli-Frosinone. Massimiliano Allegri in conferenza stampa in diretta in vista di Napoli-Frosinone del prossimo turno di campionato Serie A. Segui la diretta della conferenza stampa di Allegri anche su CalcioNapoli24.

Conferenza stampa Allegri pre Napoli-Frosinone

Conferenza Allegri - Allegri parlerà in conferenza stampa in vista della partita ufficiale, lo farà venerdì 9 ottobre alla vigilia di Napoli-Frosinone. Alle ore 14:00 in diretta sul canale ufficiale YoTube del Napoli la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sarà possibile seguire anche su CalcioNapoli24 la conferenza stampa di Allegri in differita. La conferenza si potrà seguire succesivamente alla diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.