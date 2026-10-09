Lucca, l'ex allenatore a CN24: "Gli serve un po' di tranquillità, ha i mezzi per stare a certi livelli"

L’allenatore Luca D’Angelo è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live, soffermandosi sulla situazione di Lorenzo Lucca, ex suo calciatore:

«Il Napoli di Allegri a mio avviso, ha bisogno di un po’ di tempo, un po’ più così di fortuna, perché vedo che gli infortuni continuano. Un po’ come è capitato l’anno scorso. Però la squadra al completo, secondo me, è una squadra forte, sicuramente, che può contendere anche lo scudetto all’Inter. Sperando che l'Inter non si allontani troppo in questo periodo.

Cosa ha bisogno Lorenzo Lucca? Forse un po’ di tranquillità, nel senso che lo vedo ogni tanto quando guardo le partite, che subentra. Perché è un giocatore che ha grande qualità, sia fisiche che tecniche però adesso mi sembra che abbia perso un po’ di quella spigolosità.

Soffre la pressione? Mi sembra ovvio che, nel momento in cui fai parte della rosa del Napoli, la concorrenza è elevatissima e i due attaccanti Lukaku prima e Hojlund poi sono grandi giocatori.

Però, ripeto, il Lucca che io conosco e che ho visto anche a Udine è sicuramente un giocatore che può starci a quei livelli. Se Lucca seguirà le direttive di Allegri, penso che avrà le sue possibilità.»