Padovan avvisa: "Occhio alle sorprese: Napoli-Frosinone è la classica partita trappola"

La Serie A si prepara a ripartire dopo una lunga pausa per gli impegni delle Nazionali. Le squadre saranno subito chiamate a un calendario molto intenso, con numerosi appuntamenti ravvicinati fino a novembre. Un ritorno in campo che, secondo Giancarlo Padovan, potrebbe riservare qualche risultato inatteso.

Padovan Serie A, attenzione alle partite trappola

Ospite di "Maracanà" su TMW Radio, il giornalista ha analizzato le possibili insidie legate alla ripresa del campionato. La lunga inattività potrebbe infatti incidere sui meccanismi delle squadre: "Sono abbastanza sicuro che qualche sopresa la vedremo, perchè le squadre sono ferme da tantissimo tempo e questo può portare a qualche ruggine nei meccanismi in campo, non credo che ne vedremo a Como, dove mi aspetto la vittoria della Roma. Discorso diverso per Cagliari, dove la Juventus potrebbe inciampare contro la squadra di Pisacane, e la stessa cosa la dico anche per Napoli-Frosinone, che è la classica partita trappola".

Secondo Padovan, dunque, alcune delle sfide in programma alla ripresa potrebbero nascondere più difficoltà del previsto. Tra queste, particolare attenzione viene riservata a Cagliari-Juventus, con i bianconeri chiamati a ritrovare immediatamente ritmo e automatismi dopo la sosta.

Anche Napoli-Frosinone viene indicata come una gara da affrontare con grande attenzione. Gli azzurri di Massimiliano Allegri ripartiranno davanti al proprio pubblico, ma dovranno fare i conti anche con una rosa condizionata dai numerosi infortuni.

La ripresa del campionato, quindi, potrebbe offrire subito indicazioni importanti, soprattutto per le squadre impegnate in un calendario fitto e chiamate a ritrovare rapidamente la migliore condizione.