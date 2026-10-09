Napoli-Frosinone, Allegri annuncia: "McTominay convocato! Ecco quanti minuti ha" | VIDEO

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Allegri conferma McTominay tra i convocati di Napoli-Frosinone

Conferenza stampa Massimiliano Allegri per Napoli-Frosinone: il tecnico ha annunciato anche la presenza di Scott McTominay per il match di domani al Maradona facendo un punto rapido anche sull'infermeria azzurra e i vari assenti in questo periodo. 

"Novità? McTominay sarà convocato e avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono infortuni, in questo momento abbiamo perso Vergara e Favasuli per piu tempo, Olivera nel giro di 4-5 giorni o una settimana credo sarà a posto. Anguissa sta recuperando. Abbiamo il rientro di Marianucci che è a disposizione, Beukema sta bene. Non sono preoccupato sotto quest’aspetto". 

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