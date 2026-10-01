DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12! McTominay ha ripreso ad allenarsi, Allegri attende i nazionali e studia le nuove mosse
Notizie 12:05
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Live Napoli - Tutti i giorni, dalle 12:00 alle 14:00 collegamenti, esclusive e interviste: dal lunedì al sabato
Live Napoli - Appuntamento con CalcioNapoli 24 LIVE in diretta sul canale 79 del digitale terrestre, nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e sul canale 84 del digitale terrestre, nella provincia di Salerno, su Youtube (CN24) e in streaming sul sito www.calcionapoli24.tv. Dalle ore 12:00 collegamenti, esclusive e interviste per restare sempre aggiornati su tutto ciò che succede in casa Napoli.
In conduzione Ciro Novellino e Alessandro Montano.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google