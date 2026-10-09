Rocchi riparte da Dazn: la nuova avventura comincia con una sfida di Serie A

Gianluca Rocchi cambia ruolo e si prepara a una nuova avventura televisiva. L'ex responsabile della Can di Serie A e Serie B, che ha lasciato l'incarico lo scorso aprile, entrerà nella squadra di Dazn come opinionista, portando la propria esperienza nel commento degli episodi arbitrali.

Gianluca Rocchi opinionista Dazn: debutto domenica

L'esordio è previsto per domenica 11 ottobre, in occasione di Cagliari-Juventus, in programma alle 20:45. Rocchi sarà ospite di Fuoriclasse, il programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta, dove analizzerà le situazioni di gioco e gli episodi più delicati dal punto di vista arbitrale.

Per l'ex designatore si apre così una fase professionale diversa, lontana dalla gestione degli arbitri e più orientata all'approfondimento televisivo. Il suo contributo sarà incentrato sulla spiegazione delle decisioni prese in campo e sulla lettura tecnica delle dinamiche che possono incidere sugli episodi da moviola.