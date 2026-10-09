McTominay in campo in Napoli-Frosinone? Il Mattino: resta il nodo dell'anticoagulante, ecco cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone di domani ed è tempo di scelte per Max Allegri. Con alcuni recuperi e tanti infortunati. E fra i rientri, c'è quello di Scott McTominay che però è da gestire.

McTominay in campo in Napoli-Frosinone?

A proposito dell'impiego di Scott McTominay già contro il Frosinone, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive:

"Allegri non forzerà il rientro di McTominay che si allena in gruppo ma dopo uno stop lungo quasi 40 giorni (l'ultima gara il 30 agosto). Il tecnico sa che non ha due partite nelle gambe a distanza di tre giorni, quindi ammesso che sia disponibile, lo preserverà per il match in Spagna. Insomma, se ci sarà, andrà in panchina. [...] L'emergenza totale spinge Allegri ad accelerare per il recupero di McTominay anche se sa bene che dipende anche dal parere del medico e non solo quello del campo. L'idoneità lo ha fatto ritornare ad allenarsi, ma resta il nodo dei farmaci che ha dovuto usare per il post intervento di ablazione. Per molti cardiologi, l'anticoagulante è una minaccia alla salute del calciatore. Ma evidentemente la terapia dello scozzese deve essere stata differente".