È arrivata un'altra bella mazzata sul Napoli di Allegri, rischia di perdere un giocatore per nove partite

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Allegri rischia di perderlo per le prossime 9 partite tra Serie A e Champions League, ciclo forse decisivo per dare un indirizzo alla stagione del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, e questa è "un’altra bella mazzata, considerando turnover, rotazioni e possibilità di studiare a tavolino le staffette. C’è la concreta possibilità di salutare Antonio Vergara per un mese e rivederlo dopo la prossima sosta di campionato".

La smorfia di dolore e il polpaccio dolorante, quando si è accasciato sul prato del Dall’Ara, lasciavano intuire cattive notizie. Gli esami clinici ieri hanno confermato le ipotesi peggiori: lesione distrattiva di medio grado del soleo destro "tradotto in parole povere stiramento al polpaccio, uno degli infortuni più temuti dai calciatori e da curare con estrema delicatezza perché il muscolo insiste sulla caviglia e viene sollecitato in ogni appoggio".