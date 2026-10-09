Retroscena Allegri: ha chiesto gli straordinari a due azzurri

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri non ha praticamente scelte a centrocampo considerando gli infortuni di Vergara ed Anguissa più la condizione fisica non ottimale di McTominay che al massimo potrebbe andare in panchina domani contro il Frosinone. Da capire poi se potrà realmente giocare qualche minuto oppure no. Per questo motivo, il tecnico ha chiesto gli straordinari a Lobotka e Gilmour come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Napoli Frosinone, Gilmour e Lobotka titolari

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Gilmour e Lobotka:

"Anche Gilmour, come Lobotka, si è unito al gruppo solo ieri. E oggi è già tempo di vigilia. Domani arriva il Frosinone al Maradona e Allegri in mediana ha gli uomini contati. Sono appena due: gli ultimi arrivati. Tre con De Bruyne che però ha altri compiti. Max chiederà gli straordinari a Stani e Billy, ovvero il doppio play, soluzione che ha funzionato dall’Arsenal in poi per tamponare l’emergenza del reparto".