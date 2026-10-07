Tegola Alisson Santos: la data del rientro

Notizie calcio Napoli - Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri che deve fare ancora una volta la conta dei calciatori a disposizione. Perché sono tanti in questo momento gli indisponibili e siamo solo all'inizio della stagione, ora c'è da capire quando ci sarà il rientro di Alisson Santos dopo l'infortunio muscolare accusato con l'Arsenal.

Alisson Santos, Favasuli e Olivera ancora infortunati

Il problema resta però il numero degli indisponibili. Alisson Santos dovrebbe tornare soltanto verso la fine del mese comr scrive Il Mattino. L'esterno brasiliano infortunatosi lo scorso 7 settembre, praticamente un mese fa, non è ancora a disposizione. Perché secondo le ultime notizie Alisson Santos tornerà soltanto a fine mese a disposizione di Allegri e del Napoli.

Alisson Santos

Oltre lui anche Favasuli e Vergara si sono aggiunti recentemente alla lista degli infortunati. Fuori anche Mathias Olivera, rientrato in anticipo dalla nazionale uruguaiana dopo la lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro riportata in allenamento.

Da valutare le condizioni di Zambo Anguissa. Il centrocampista ha risolto clinicamente i problemi accusati dopo la gara di Firenze, ma il Napoli dovrà monitorarne attentamente le condizioni prima di decidere se utilizzarlo.