Rebus Anguissa: non c'è ancora una data certa sul recupero, gli aggiornamenti

Ultime notizie calcio Napoli - Frank Anguissa è ancora fermo ai box. Il centrocampista salterà anche la gara di domani contro il Frosinone. Sono passate tre settimane dal problema avuto contro la Fiorentina quando Allegri scelse si lanciarlo nella mischia nella seconda parte del match. Sulla data del ritorno tra i convocati c'è ancora grande incertezza in tal senso come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

Infortunio Anguissa, quando può tornare in campo

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sui tempi di recupero del centrocampista Frank Anguissa:

"Prima per un problema all’adduttore, poi contro la Fiorentina - prima della sosta - altro stop e stavolta gli esami, che prima del Franchi avevano escluso complicazioni, hanno parlato in modo chiaro: lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra. Ovvero, stop di qualche settimana. Ne sono passate già tre dall’ultima contro la Fiorentina, eppure Anguissa non ha ancora recuperato. Servirà ancora un po’ di tempo prima di rivederlo in gruppo e dunque disponibile per tornare tra i convocati. Magari col Venezia, o forse anche dopo. Si vedrà".