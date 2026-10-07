Il cardiologo Marzullo a CN24: "Se McTominay assume ancora anticoagulanti non può giocare col Frosinone"

Napoli - Michele Marzullo, cardiologo, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv per parlare del caso McTominay:

“McTominay è stato sottoposto ad una tecnica moderna per la sua aritmia cardiaca in un centro veramente qualificato. E’ uscito poco della sua scheda tecnica, ma si passa dal CONI quando c’è di mezzo il cuore. Oggi si va a vedere con indagini strumentali quali sono le condizioni, supererà sicuramente i test. L’unico problema è per quanto tempo l’ospedale di Manchester ha stabilito che deve assumere gli anticoagulanti. Da solo si può allenare, ma il calcio vieta contatto a chi assume anticoagulanti. Di solito a Manchester danno gli anticoagulanti tra le 6-8 settimane, da capire quindi come saranno le cose. In quel caso bisognerà aspettare la sospensione. Io non credo che riesca ad essere in panchina per il Frosinone, vorrebbe dire aver sospeso gli anticoagulanti, se li assume ancora rischia ematomi".