Allerta meteo a Napoli prorogata anche a domani: livello e orari critici
Allerta meteo a Napoli anche nel giorno di Napoli-Frosinone
Ultimissime notizie Napoli - Prorogata l'allerta meteo a Napoli e provincia con allerta 'arancione' fino alle 15.00 nella giornata di domani. L'annuncio arriva dal Comune di Napoli.
Saranno chiusi i parchi cittadini.
Sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine
Prorogata la chiusura degli impianti sportivi all'aperto Ascarelli, Antonio Juliano/Caduti di Brema, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo (Palestre A, B e C), Polivalente Nestore, pista di atletica del parco Virgiliano.
Castel Nuovo sarà chiuso al pubblico fino alle 15:00 di sabato 10 ottobre 2026.
Allerta meteo a Napoli arancione fino alle 15.00 del 10 ottobre
Dunque fino al primo pomeriggio di sabaro 10 ottobre anche si preannuncia una fase di spiccato maltempo. I fenomeni più acuti si concentreranno in particolare durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino di domani.
Il quadro meteorologico comporta una severa criticità legata al rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato. La saturazione dei terreni e l'abbondanza delle piogge possono determinare conseguenze rilevanti sul suolo sotto tre aspetti differenti.
- Dissesti e frane: sussiste il concreto pericolo di instabilità dei versanti, con possibili smottamenti profondi, scivolamenti superficiali e rapide colate di fango o detriti, fattore ulteriormente accentuato nelle aree già vulnerabili o colpite da passati incendi boschivi.
- Allagamenti e rete idrica: sono attesi significativi ruscellamenti lungo la rete stradale e l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori con potenziali inondazioni. Si segnala inoltre il rischio di allagamento per seminterrati, locali al piano terra e zone urbane depresse a causa del rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
- Erosione e caduta massi: lo scorrimento superficiale delle acque potrebbe generare voragini per erosione e causare il distacco di materiale roccioso lungo i rilievi più fragili.
L'amministrazione raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, evitando i sottopassi e le zone limitrofe ai corsi d'acqua durante i momenti di maggiore intensità dei fenomeni.