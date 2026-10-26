Conferenza Allegri Monza-Napoli: ecco orario e dove seguirla

Conferenza Massimiliano Allegri per Monza-Napoli: appuntamento per la 9a giornata di Serie A, col tecnico azzurro che presenterà il match infrasettimanale dopo il 3-3 contro la Roma. Appuntamento anche su CalcioNapoli24.it con la diretta testuale.

Conferenza Allegri Monza-Napoli

Il tecnico parlerà in conferenza nella giornata di martedì 27 ottobre alle 14.00: appuntamento in diretta sul canale ufficiale YouTube della SSC Napoli.

Poco dopo, in leggera differita, sarà possibile vedere la conferenza del tecnico su CalcioNapoli24. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.