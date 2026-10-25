Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone: le scelte di Sarri e Alvini

Formazioni ufficiali Atalanta-Frosinone: squadre in campo alle 15:00 per una sfida importante nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

La Dea è chiamata a risalire la china in classifica per avvicinarsi alle ambizioni di inizio stagione e salvaguardare la panchina di Maurizio Sarri. Di fronte però c'è la rivelazione di quest'avvio di campionato, attualmente al 6° posto e in piena zona Europa.

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