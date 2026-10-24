Palmeri: "Ritmo clamoroso in Napoli-Roma, supremazia azzurra in campo"

Ultime notizie Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ha commentato la partita Napoli-Roma 2-0 con un tweet sul proprio profilo X:

"È un Napoli-Roma dal ritmo clamoroso, dove le 4 occasioni per parte non rispecchiano la supremazia di campo avuta dal Napoli, e infatti la Roma può rallegrarsi dell’aver limitato la pericolosità, mentre ogni volta che alza i giri il Napoli fatica a contenerla, faticando in fascia".