Palmeri: "Ritmo clamoroso in Napoli-Roma, supremazia azzurra in campo"
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Ultime notizie Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, ha commentato la partita Napoli-Roma 2-0 con un tweet sul proprio profilo X:
"È un Napoli-Roma dal ritmo clamoroso, dove le 4 occasioni per parte non rispecchiano la supremazia di campo avuta dal Napoli, e infatti la Roma può rallegrarsi dell’aver limitato la pericolosità, mentre ogni volta che alza i giri il Napoli fatica a contenerla, faticando in fascia".
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