"Se stasera non vince...", Massimiliano Allegri sa già cosa accadrà

Ultimissime Calcio Napoli - Con soli 11 punti in classifica e un decimo posto parecchio fastidioso, Massimiliano Allegri approda alla sfida del Brianteo contro il Monza di Ivan Juri? con la pressione ai livelli massimi. Non ci sono margini di ulteriore passo falso del resto, con la trasferta brianzola che assume i contorni di un vero e proprio dentro o fuori, soprattutto in vista delle sfide contro Juventus e Porto all'orizzonte.

Monza-Napoli decisiva in casa azzurra

In un momento così delicato, il turnover non può essere e non verrà preso in considerazione come evidenzia Il Mattino oggi in edicola. Dallo stesso quotidiano inoltre si legge: