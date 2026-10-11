"Riesce a far infuriare Allegri, un gesto di KDB riassume tutto". Voti e pagelle Lucca
Rassegna Stampa 23:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Lorenzo Lucca in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (5): Riesce ancora a far infuriare Allegri per errori tecnici e di scelte. Risucchiato dal solito vortice di negatività.
- Il Mattino (5): Cittadini o Calvani costantemente lo anticipano. E all’ennesima palla persa, le braccia sconsolate e platealmente allargate di De Bruyne, sono la sintesi di qualsiasi cosa
- Repubblica (5,5): Non entra bene, nemmeno stavolta.
- Corriere dello Sport (5): Qualcosa manca, ma non l’impegno
- Tuttosport (5,5): Allegri gli chiede di usare la fisicità per tenere alta la squadra. Come non detto.
- Corriere della Sera (5,5):
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