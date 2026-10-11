Allegri punta su tutti: ora anche Giovane sembra diverso

Napoli - Continua a ruotare Massimiliano Allegri i suoi calciatori e ci sono delle importanti novità che arrivano e riguardano proprio i calciatori che stanno giocando meno ma che trovano spazio e sorprendono.

Rispetto la precedente gestione nel Napoli si ruota tanto e anche molto presto durante la partita, fuori Hojlund e Neres, dentro Lucca e McTominay al minuto 61. Poi nel finale spazio anche a Giovane, che è tornato dopo il lungo stop e ha lasciato il segno con una buon prestazione e l'assist per il 3-0 di De Bruyne (autore di una doppietta).