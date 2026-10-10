Il Napoli archivia la pratica Frosinone: Meret quasi mai impegnato, tutte le statistiche della gara | GRAFICO

Ultime notizie calcio Napoli - Buona gara da parte del Napoli, che ha superato il Frosinone per 3-0 trascinato da un De Bruyne straripante, autore di una doppietta. Le statistiche certificano il lavoro fatto dalla squadra di Massimiliano Allegri, che ha interpretato al meglio la classica partita trappola potenzialmente.

Napoli-Frosinone 3-0: le statistiche della gara

In praticamente tutti i parametri il Napoli si è fatto preferire al Frosinone, a conferma di quanto di buono fatto dagli azzurri. Che hanno creato tanto e che hanno meritato questo margine così netto. Di seguito tutti i dati di questa gara che sa tanto di rinascita per il Napoli. Che, però, adesso deve dare continuità a quanto di buono fatto vedere.